L'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo mamma bis: è nata la piccola Giordana

Susy Fuccillo è diventata mamma di una bambina. La ballerina della settima edizione di Amici, che nel 2018 aveva già dato alla luce la piccola Cristina, ha annunciato su Instagram la nascita di Giordana.

“11 APRILE 2020 alle ore 3.00 Il mio nome, ‘Giordana’, significa ‘Fiume che scorre’. Sono arrivata per donare, insieme a tutti i bambini nati in questo momento storico, un ondata di benedizioni in questo mondo. Mi è scoppiato il cuore per la seconda volta”, ha scritto Susy su Instagram, condividendo un tenero scatto con la bambina in braccio.

Susy Fuccillo è sposata con Salvatore Raciti. Loro, come tante altre coppie, si trovano a vivere questo momento felice in un contesto difficile, pieno di preoccupazioni.

Pochi giorni prima del parto, Susy Fuccillo aveva condiviso uno scatto con il pancione e un messaggio rivolto a tutte le donne in attesa come lei:

“Spesso mi chiedete hai paura ? Bhe chi non ne avrebbe, sopratutto in questo periodo dove si è fermato il mondo! Auguro a tutte le future mamme che si trovano nella mia stessa situazione di essere forti... lo so le condizioni non sono le migliori per noi, ma il nostro reparto al momento è sicuro, dobbiamo solo concentrarci sul parto, un momento estremamente unico, difficile, al tempo stesso emozionante, ma sopratutto intenso! Lasciamo andare le paure, e mettiamoci su frequenze migliori. Anche se non possiamo avere accanto le persone a noi care in ospedale, le ostetriche faranno del loro meglio...affidiamoci a loro ! Sapete cosa penso? Che quel giorno la mia mano ahimè non verrà stretta da mio marito, ma ci sarà un esercito di angeli ad accogliere i nostri pupi! In bocca al lupo a tutte noi"

