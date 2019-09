Taylor Mega cambia look: ecco i lunghi capelli grigi. Vi piace così? (FOTO)

Non smette di far parlare di sé Taylor Mega. Tra una confessione bollente e l'altra, l'irriverente influencer, 25 anni, spiazza tutti con un nuovo look: addio capelli biondi, benvenuta lunga chioma color grigio. Sono di questa mattina le foto in cui Taylor sfoggia l'hairstyle completamente rinnovato: i capelli sono molto scuri alla radice, praticamente neri, con le lunghezze che vanno schiarendosi fino al grigio argenteo delle punte. Ai follower l'ardua sentenza: sta meglio così o con il suo tradizionale look aureo?

Già ieri Taylor aveva fatto notizia. Merito di alcune confidenze infuocate arrivate sempre su Instagram. Alla domanda "Qual'è la tua donna ideale?", lei, dichiaratamente bisessuale, aveva risposto: "Più alta di me, sicura, decisa. Non troppo dolce, non egocentrica e dovrebbe riempirmi di attenzioni... E deve saperci fare". A chi, invece, le aveva chiesto "Come ci proveresti con un ragazzo appena visto?", l'ex naufraga dell'Isola aveva replicato: "Sguardo intenso. E poi dipende dalla situazione... Ciao come va... Quanti anni hai... Che fai dopo... Ed è già nudo. (Scherzo, più o meno)". Da oggi ha una nuova arma: un look molto audace.