Taylor Mega mostra le foto a 16 anni: "Ecco il mio viso quando non ero rifatta"

Non ha mai fatto mistero di aver fatto ricordo alla chirurgia. E così oggi Taylor Mega, 25 anni, mostra con altrettanta schiettezza alcune foto che la ritraggono da ragazzina, ovvero prima dei 'ritocchini' a cui si è sottoposta. Lo fa attraverso le Instagram Stories, in risposta ai follower che mettono in dubbio persino la veridicità dei suoi occhi azzurri.

Le foto di Taylor Mega da piccola

"Queste foto sono del 2014 - scrive l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, oggi regina dei social con 2 milioni di follower - Il naso è lo stesso, gli occhi sempre azzurri, le labbra molto più sottili. Capelli corti e scuri perché non andavo mai al mare, come ora. Le sopracciglia molto fine".

Taylor, infatti, ha sempre raccontato schiettamente di essersi seduta più volte sul lettino del chirurgo: la prima punturina alle labbra è arrivata a 20 anni, poi è stata la volta del seno, che ha rifatto due volte "perché il primo chirurgo aveva sbagliato l'intervento ed era diventato asimmetrico".

Già in passato la 25enne aveva raccontato come è cambiato rapporto con il suo corpo nel corso degli anni. "A 15 anni ero bellissima. Poi ho cominciato un periodo tossico e mi sono imbruttita da fare schifo. A 19 ero di nuovo un fiorellino. A 20 carina poi 23 con labbra piu gonfe e dopo aver imparato a truccarmi e a tenermi di più sono migliorata parecchio". Sarà per questo che oggi il suo make up è essenziale: "Non uso quasi mai l'ombretto, solo eye liner sulla parte finale dell'occhio".