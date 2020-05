Taylor Mega: "A 15 anni stavo con un ragazzo violento, mi facevo di eroina"

Oggi vive nel lusso più sfrenato e sui social mostra solo il benessere, ma nel passato di Taylor Mega si nasconde una grande sofferenza. L'influencer ne parla per la prima volta, senza filtri, in un'intervista a Libero: "A 15 anni mi sono persa completamente. Avevo iniziato a farmi di eroina, ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso".

A gettare un'ombra sulla sua adolescenza non solo la droga, ma anche episodi di violenza: "Gli uomini violenti ci sono, parliamo di violenza fisica e psicologica e credo che ogni donna, purtroppo, l'abbia vissuta. A me è capitato di avere uomini manipolatori, ma la storia di violenza brutta l'ho vissuta da ragazzina quando a 15 anni ero fidanzata con un ragazzo di diciotto. E' stato terribile".

Da qualche tempo non si vede più in tv e si sta tenendo lontana anche dal mondo dello showbiz, dal quale si dice molto delusa: "Tutti i mondi sono fatti di lupo e c'è la necessità di stare sempre in guardia, perché molti tentano di fregarti. Poche persone sono disinteressate. Ti aiutano ma magari chiedono qualche cosa in cambio". C'è però una persona di cui si fida, Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis: "Mi ha sempre sostenuto senza alcun interesse e solo per amicizia".