Ladri in casa di Taylor Mega: “Ho trovato un macello, sono terrorizzata”

Brutta sorpresa di Natale per Taylor Mega: nella notte dei ladri si sono introdotti nel suo appartamento di Milano e hanno messo a soqquadro l’abitazione mentre la showgirl si trovava a Udine. A raccontare l’accaduto è stata la stessa influencer che ha postato sui social il video del disordine trovato in casa e spiegato la dinamica della vicenda.

Taylor Mega, ladri nella sua casa di Milano: il racconto e il video suo social

“Ieri mentre ero a Udine è partito l’allarme”, ha raccontato in una serie di Instagram Stories Taylor Mega visibilmente turbata dall’accaduto. “Ho chiamato le forze dell’ordine mentre i ladri erano ancora in casa. Sono corsa a Milano in tre ore e ho trovato quel macello”, ha aggiunto ancora facendo riferimento al video che mostra la casa messa a soqquadro dai ladri: “Sono terrorizzata perché stavano portando via degli oggetti assurdi…. Oltre ai gioielli”.

(Di seguito i video pubblicati nelle Instagram Stories da Taylor Mega)

Ladri in casa di Benedetta Rossi

La notizia del furto in casa di Taylor Mega arriva a poche ore dall’episodio simile accaduto a un altro personaggio molto noti sui social, la foodblogger e volto noto di Real Time, Bendetta Rossi: “Cari ladri, potete spostare tutti i mobili che volete, ma a casa nostra non ci sono soldi né gioielli. Grazie per averci rovinato la serata”, ha fatto ai malintenzionati la donna che ha anche pubblicato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.