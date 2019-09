Taylor Mega scatenata: "Ecco come deve essere la mia donna ideale"

Taylor Mega scatenata su Instagram. Interrogata dai fan sulla sua situazione sentimentale, la influencer non risparmia confessioni bollenti, anzi: l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, single e dichiaratamente bisessuale, accetta di fantasticare sulle caratteristiche della sua donna e del suo uomo ideale.

La donna ideale di Taylor Mega

"Una domanda un po' insolita - chiede una fan - Come deve essere la tua ragazza ideale?". E Taylor risponde prontamente: "Più alta di me, sicura, decisa. Non troppo dolce, non egocentrica e dovrebbe riempirmi di attenzioni... E deve saperci fare". A chi, invece, le chiede "Come ci proveresti con un ragazzo appena visto?", l'aitante Mega replica: "Sguardo intenso. E poi dipende dalla situazione... Ciao come va... Quanti anni hai... Che fai dopo... Ed è già nudo. (Scherzo, più o meno)".

Taylor Mega bisesssuale

E' sempre più audace Taylor, che aveva già dimostrato tutta la sua carica erotica durante la permanenza all'Isola. "Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne”, ha spiegato, per poi aggiungere: “Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ragazzino di 18 anni”.

Proprio nelle ultime settimane si è mostrata complice con Erica Piamonte, conosciuta proprio nella Casa del Grande Fratello, ma tra le due ci sarebbe solo una semplice amicizia...