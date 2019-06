Taylor Mega e Sonia Bruganelli, coppia affiatata per lo shopping extralusso | FOTO

Forse si sono conosciute dietro le quinte di 'Ciao Darwin', quando Taylor Mega è stata ospite nella puntata dedicata a 'Giuliette contro Messaline', o forse si conoscono da tempo. Fatto sta che, nel pomeriggio di ieri, Taylor e Sonia Buganelli hanno trascorso un affiatato pomeriggio di shopping insieme. Con loro anche Davide Bonolis, figlio di Sonia e del conduttore Paolo, che oggi compie 15 anni.

Taylor Mega e la moglie di Bonolis: shopping da Chanel

Nelle immagini di ieri, pubblicate tra le Instagram Stories, vediamo Taylor, famosa per i suoi guadagni stellari (otterrebbe ben 8000 dollari per la sponsorizzazione di un post su Instagram), mentre chiede consiglio a Sonia a proposito della borsa da acquistare. Quest'ultima - spesso al centro delle polemiche per l'ostentazione delle sue possibilità economiche - si presta volentieri. Il negozio, a Milano, è quello di Chanel, brand di alta moda inaccessibile ai più. Chi, invece, sembra totalmente disinteressato a quanto avviene nello store è Davide, chino sul suo smartphone.

Un'inedita coppia, quella formata da Taylor e Sonia. Tutto lascia pensare che le due abbiamo scoperto una simpatia reciproca dietro le quinte dello show di Canale 5 condotto proprio da Paolo Bonolis, dove Bruganelli lavora nel backstage e dove Taylor ha guidato le "messaline" in una delle puntate più divertenti. Del resto Taylor, 25 anni e sconosciuta al mondo dello spettacolo fino allo scorso anno, è ormai una vera e propria prezzemolina del mondo dello spettacolo, riuscendo a spaziare dai salotti rosa di Barbara d'Urso alle produzioni di Bonolis, appunto.