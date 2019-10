Taylor Mega rifatta: "Ecco tutti i miei interventi. Un chirurgo mi sbagliò il seno"

Taylor Mega, capitolo chirurgia. Dopo aver fatto parlare di sé per la sua tormentata vita sentimentale, adesso l'influencer sciorina su Instagram gli interventi estetici a cui si è sottoposta. L'occasione sono alcune domande che gli sono state rivolte dai follower attraverso le Instagram Stories. "Vorrei dimagrire e tornare al mio fisico dell'anno scorso - racconta senza filtri via social a proposito del suo rapporto con la bellezza - Pesavo due kg in meno, ora lo stress putroppo mi ha fatta ingrassare".

Taylor Mega rifatta: tutti gli interventi

Taylor non fa segreto di aver fatto ricorso alla chirurgia sin da giovanissima. "Fanno tanto male le punturine alle labbra?", chiede un follower, e lei replica: "A me ormai non più, all'inizio un po', ma la prima l'ho fatta a 20 anni. Adoro le labbra carnose". Quanto al seno, invece, "l'ho rifatto due volte. La prima volta me le fece un chirurgo compleamente incompetente e me le sbagliò. Rimasi un anno con il seno molto asimmetrico e non riuscivo piùa guardarmi allo specchio, non le sentivo mie ed erano anche troppo grandi. Dopo un anno per fortuna un angelo me le sistemò e rimpicciolì. Ora le amo e le adoro". Nessun 'ritocchino' al naso, invece: "Non l'ho rifatto e non avrei imbarazzo a dirlo".

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi racconta poi come è cambiato il rapporto con il suo corpo nel corso degli anni. "A 15 anni ero bellissima - dice - poi ho cominciato un periodo tossico e mi sono imbruttita da fare schifo. A 19 ero di nuovo un fiorellino. A 20 carina poi 23 con labbra piu gonfe e dopo aver imparato a truccarmi e a tenermi di più sono migliorata parecchio". Sarà per questo che oggi il suo make up è essenziale: "Non uso quasi mai l'ombretto, solo eye liner sulla parte finale dlel'occhio".