Taylor Mega ubriaca in tv? Lei spiega tutto su Instagram: cosa è successo veramente

Taylor Mega ubriaca a Live Non è la D'Urso? Dopo il collegamento con Barbara D'Urso e il successivo fuori onda mostrato da Striscia la Notizia, l'influencer è intervenuta per dire la sua tramite un video su Instagram. Colpa del caldo di Sharm el-Sheikh e della vodka evidentemente non di prima qualità bevuta lì, dice.

"Visto che ne stanno parlando tutti voglio parlarle anch'io (…) La domanda era: avevo bevuto o non avevo bevuto? Certo che avevo bevuto", dice Taylor Mega ai fan.

Taylor mega ubriaca in tv? La spiegazione su Instagram

"Però cioè scialla… Bevo anche di più se faccio serata, anche se messa così non è che suoni benissimo. Però quel giorno lì non avevo mangiato nulla, avevo lavorato sotto al sole tutto il tempo e poi il problema vero è che la vodka o il vino egiziano fanno schifo. Era benzina, mi ha fatto malissimo. Ok che non faccio mai serata, ok che vado sempre a dormire presto, che faccio attività fisica, che bevo una volta al mese, però tre shottini di vodka li tengo. Sono friuliana, l'alcol dovrei tenerlo", ammette. Poi lancia un appello: "Se state in Egitto ragazzi non bevete quella vodka. Fa schifo, è benzina, veleno per i topi".

L'influencer racconta poi di aver ricevuto inaspettatamente molti messaggi positivi al posto delle critiche che si sarebbe aspettata.

"Comunque la cosa che mi ha stupito, e ve lo dico con il cuore in mano, è che mi sono arrivati una marea di messaggi positivi. "Taylor una di noi", "Ci fai morire". "Simpaticissima, bevi più spesso". Non me l'aspettavo, che trash. E comunque non lo faccio apposta, le cose succedono. L'ho sempre detto, ora ci crederete"