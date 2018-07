Temptation, Gemma Galgani vien dal mare... e scoppia in lacrime con Ida

(Nel video in altro, l'arrivo di Gemma Galgani a Temptation Island)

Fiumi di lacrime a Temptation Island con l'arrivo di Gemma Galgani. La dama di Uomini e donne arriva sull'isola delle tentazioni per consolare Ida Platano, sua amica e concorrente nel reality in crisi con il compagno Riccardo Guarnieri. Il suo supporto, però, si riduce ad un pianto...

Ida è disperata: il fidanzato negli ultimi tempi è sfuggente nei suoi confronti e, soprattutto, si lascia lusingare dalla single ("Non mi ha mai chiesto di mio figlio e invece alla single ha chiesto del suo bambino"). Gemma, "dama speciale che viene dal mare" e esperta in delusioni d'amore (dopo la fine della relazione con Giorgio Manetti), si mostra comprensiva e prova a tirarle su il morale: "Ti capisco. E' come se, in questo momento, fossimo due donne in una. Ti consiglio di cominciare a pensare un po' a te. Devi capirti, devi capire cosa ti dà quest'occasione". Le due amiche si salutano con un caloroso abbraccio condito di copiose lacrime...