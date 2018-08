Temptation, Martina ammette in lacrime: "Sento Andrew". L'ex fidanzato 'replica' sui social

(Nel video in alto, Martina e Gianpaolo un mese dopo la fine di Temptation Island

Mistero risolto: Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso hanno cominciato a sentirsi dopo la fine di 'Temptation Island'. Nella puntata conclusiva del reality, in onda ieri sera su Canale 5, la ragazza romana ha ammesso di aver cominciato la conoscenza con il bel tentatore dopo la rottura con il fidanzato Gianpaolo avvenuta durante il programma, svelando finalmente la verità sul "triangolo" televisivo più chiacchierato delle ultime settimane.

La versione di Martina: "Sento Andrew ma devo trovare un equilibrio"

Intervistata da Filippo Bisciglia, Martina ha raccontato il presente ad un mese dalla fine del reality show, tra la ricerca di un nuovo equilibrio e i primi contatti con Andrea: "Ora sto meglio, sono stata molto male dopo il falò - spiega - Gianpaolo è stato importantissimo nella mia vita, l'ho amato tantissimo. Siamo più consapevoli del fatto che prima non avevamo il coraggio di prendere una decisione così forte". I due ex si sono visti una volta teminato il gioco: "Gianpaolo l'ho visto dopo 2-3 giorni, è stata una sofferenza per tutti e due. Stiamo cercando di riprendere in mano le nostre vite. Io sono tornata a Roma. Ho chiamato i genitori di Gianpaolo appena scesa dall'aereo, poi lui ha preferito che non ne parlassimo con loro e ho rispettato la loro decisione. Ci sono rimasti male, per me erano la seconda famiglia, li ringrazierò per sempre".

La ragazza si è mostrata sicura della separazione dall'ex ma pentita del bacio scattato con Andrea: "Cosa non rifarei? Nell'ultima settimana mi sono lasciata andare ma perché sapevo che la storia con Gianpaolo era finita - prosegue - Andrew lo sento, spero di vederlo. Ma devo trovare un equilibrio prima di stare con un'altra persona".

La reazione di Gianpaolo

E Gianpaolo come sta? Il bel pugliese, parte ferita della coppia, è apparso amareggiato ma non rancoroso. Intervistato a sua volta da Bisciglia, infatti, ha raccontato così i suoi sentimenti: "Per 5 anni ho avuto Martina ed è… era la persona che mi faceva stare bene. Mi sono ritrovato senza, mi manca tanto. Era la mia spalla forte, ora dovrò esserlo io per me. Si è rivelata una persona che non conoscevo e che non mi piace. Lei si giustifica per quello che ha fatto, io non l'ho mai giudicata a differenza sua. Visto che è stata la storia più bella della mia vita, e che sono quello che anche grazie a lei, nei prossimi anni spero di poterla chiamare per chiederle come sta. Una settimana fa, avrei risposto che la amavo. Ora non posso amare una persona che non ama me. Dire queste cose mi aiuta, devo andare avanti. Le voglio un bene dell'anima. Spero di essere felice".

Il messaggio social per Martina

Ma non è finita qui. Negli stessi minuti di messa in onda dell'intervista, infatti, Gianpaolo ci ha tenuto a mandare un messaggio via social alla ex: "A volte i momenti migliori e peggiori della nostra vita possono coincidere. Questo è il paradosso di un addio. Purtroppo è finita nel peggiore dei modi, la colpa credo non sia di nessuno. Ad oggi non posso che ringraziarti per tutto, per questi 5 anni passati insieme, per i bei momenti in giro per il mondo, per avermi reso anche tu la persona che sono. Non rimpiango nulla e non provo nessun rancore. Spero che tu possa trovare la felicità e ti auguro tutto il meglio dalla Vita".