Katia Fanelli prima di ‘Temptation Island’: la trasformazione è “fotonica” (FOTO)

Tra i dodici partecipanti alla sesta edizione di ‘Temptation Island’, a spiccare subito per il suo modo di fare esuberante e la fisicità prorompente è stata Katia Fanelli, la biondissima fidanzata di Vittorio Collina che ha già ha reso il termine “fotonico” l’intercalare da proporre in loop per ogni circostanza.

25 anni, originaria di Rimini dove vive con la madre e il fratello gemello, appena arrivata nel villaggio del programma la ragazza ha dimostrato di non voler perdere affatto tempo prezioso per capire se il suo compagno sia o meno l’uomo della sua vita: il single Giovanni è stato l’immediato destinatario delle sue attenzioni e il concetto “in primis penso a me stessa poi al resto” come filosofia di vita è arrivato forte e chiaro al telespettatore che, oltre al suo modo di fare, ha notato anche qualche cambiamento estetico negli anni.

Temptation Island, Katia Fanelli prima e dopo i ritocchini estetici

Mentre Canale 5 trasmetteva le immagini che mostravano Katia alle prese con l’osservazione dei single (“Sono tutti messi bene. Anche di fisico”, la sua lungimirante osservazione) e la lenta ma incisiva vicinanza al single Giovanni, il pubblico è andato a sbirciare il profilo Instagram della ragazza per notare che qualche ritocchino estetico sul volto della ragazza c’è stato…

Dal 2015 a oggi, come si può notare dalla seguente gallery di foto tratte dal suo profilo Instagram, la trasformazione della giovane riminese è stata notevole. Anzi,meglio, “fotonica”…