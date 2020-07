Temptation Island 2020, il meglio e il peggio della terza puntata

Coppie sull'orlo di una crisi di nervi nell'ultima puntata di Temptation Island, la terza, andata in onda giovedì 16 luglio in prima serata su Canale 5. Una di queste è pure scoppiata: si tratta di Valeria e Ciavy, protagonisti di un accesissimo confronto (che ha reso necessario persino l'intervento del conduttore Filippo Bisciglia a placare gli animi) e novelli single: lasciano il gioco da separati.

Ma tra emozioni, dubbi sempre crescenti e colpi di scena, anche le dinamiche delle altre quattro coppie in gara subiscono cambiamenti importanti e si avviano alla crisi. Un declino che coinvolge tanto i 'vip' come Antonella Elia, delusa dal comportamento del compagno Pietro, quanto i 'nip', come racconta la delusione di Anna nei confronti di quello scugnizzo del fidanzato Antonio, affetto dalla paraculissima "malattia delle donne". Di seguito il meglio e il peggio dell'ultimo appuntamento con il reality show dell tentazioni di Canale 5.

