Temptation, Valeria Marini confessa (finalmente): "Ecco cos'è successo in bagno con Ivan"

Incalzata sul presunto tradimento ai danni del fidanzato Patrick, la showgirl nega ogni accusa: "La prima volta ci siamo chiusi in bagno perché dovevo fare gargarismi, la seconda volta invece abbiamo parlato". Ma in studio non tutti le credono...