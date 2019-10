Temptation, la single Zoe contro Nathalie Caldonazzo: “Ci sono rimasta male, da una 50enne ti aspetti altro”

Per la storia d’amore di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti malamente naufragata davanti alle telecamere di ‘Temptation Island Vip’ non c’è più alcun barlume di speranza. “Per me è morto”, ha raccontato la showgirl dopo la fine del reality che ha rilevato la crisi insanabile della coppia sfasciata anche alla luce dell’attrazione reciproca tra l’uomo e la single Zoe Mallucci. E adesso la 21enne, attraverso le pagine di ‘Uomini e Donne Magazine’, ha parlato del rapporto con Andrea instaurato dopo il programma e anche sulla sua ex compagna da cui dice essersi sentita ferita.

Zoe Malucci a Nathaly Caldonbazzo: la frecciatina dopo Temptation Island Vip

“Se Andrea è arrivato al punto di lasciarsi così tanto andare significa che la loro coppia aveva dei problemi. In ogni caso, nonostante sappia di non suscitare la simpatia della sua ex compagna, mi è dispiaciuto vedere una donna stare male guardando il suo fidanzato sostituirla con una ragazza molto più giovane”: questa l’osservazione con cui Zoe Mallucci ha commentato la fine della relazione tra l’uomo con cui ha avuto in flirt durante Temptation Island Vip e la showgirl, indignata per il comportamento dell’uomo con lei che – affermava – “ha solo 5 anni più di mia figlia”.

“Avrei voluto chiederle scusa di persona per esserci lascianti andare forse troppo, ma le condizioni non lo hanno reso possibile”, ha aggiunto Zoe, rimasta male “perché da una donna di cinquant’anni ti aspetti altro”. “Si è permessa di commentare il mio profilo Instagram, quando è stata la prima in passato a mettere il suo corpo in mostra in TV”, ha aggiunto ancora la ragazza, certa che al posto di Nathaly, avrebbe aspettato la fine delle tre settimane prima di rompere definitivamente con il compagno.

La storia tra la single Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti dopo ‘Temptation Island Vip’

Ma come stanno le cose oggi tra Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti? La ragazza ha dichiarato di non essere ufficialmente legata ad Andrea Ippoliti che ha incontrato nello studio di ‘Uomini e Donne’, scenario di uno scontro acceso tra Nathaly e Andrea. “Io e Andrea, dopo il nostro ultimo incontro a Uomini e Donne, ci stiamo sentendo ma non ci siamo più visti. Siamo in una situazione di stallo. Voglio lasciarlo libero di risolvere delle questioni delicate”, ha confidato Zoe per la quale la differenza di età con il 46enne continua a non essere un problema: “Non sono intimorita dalla differenza di età né dal fatto che Andrea sia un uomo con dei figli, ma è prematuro parlare di tutto questo”.

E a chi l’ha criticata per le tante foto sexy postate su Instagram ha replicato: “Quando si fanno tanti sacrifici per avere una bella macchina e si riesce ad acquistarla, non la si tiene in garage coperta ma la si sfoggia in giro. Ecco, io con il mio corpo faccio la stessa cosa (…) Non c’è nulla di volgare nelle mie foto. Sapevo che esponendomi in un programma televisivo avrei subito delle critiche, ma quello che mi dispiace è quando si trasformano in insulti e a farli, a volte, sono persino madri di famiglia”.