Temptation, Katia avverte Vittorio: "Da Vanessa un due di picche"

Non è certo un'estate da ricordare per Katia Fanelli, che a Temptation Island ha visto sgretolarsi la sua storia d'amore con Vittorio Collina. Le prime settimane del reality era lei ad avere il coltello dalla parte del manico, poi il ribaltone: la vicinanza della single Vanessa ha fatto vacillare Vittorio, che ora ha occhi solo per lei.

"Mi meraviglia che a lui possa piacere davvero una ragazza come lei - si è sfogata sulle pagine di Uomini e Donne Magazine - A me ha sempre detto che preferiva le ragazze semplici, naturali". Katia non prova rancore nei confronti di Vanessa, ma è certa che questa storia non avrà futuro: "Mi dispiace perché credo che da parte di Vanessa non ci sia un reale interesse e lui si prenderà un due di picche".

Non la tocca piano, insomma, anche se ormai si è messa l'anima in pace. Vittorio è irremovibile e Katia sta piano piano perdendo le speranze: "Non so come sia potuto arrivare a tanto. Gli auguro comunque il meglio". Staremo a vedere se sarà con Vanessa...