Teo Mammucari star dei social (e si spoglia per Barbara d'Urso)

E' ufficiale: Teo Mammucari è la nuova star della rete. Al bando Fabio Rovazzi e altri simboli social, oggi il conduttore tv e "iena" sta conquistano frotte di follower con la sua irriverenza. Tanti gli irresistibili siparietti mandati online su Instagram, tra cui un imperdibile spogliarello per la collega Barbara d'Urso.

Già duecentomila persone seguono Teo, tra questi moltissimi volti noti della tv, pronti a scherzare insieme a lui.

Ieri il web è stato invaso da video in cui decine di celebrità come Gigi D'Alessio, Loredana Lecciso e Stefano De Martino si sono resi complici di un tranello ai danni dei fan del comico romano. "Teo, perché su Instagram segui solo lui?", hanno chiesto in un video confezionato ad hoc e pubblicato sul proprio profilo personale, giocando un tiro mancino a chi si è domandato di riflesso "Lui chi?" (la risposta, che non vi diciamo, arriva con una semplice visita all'account di Teo).

A tenere banco sui social, poi, lo spassoso spogliarello dedicato a Barbarella. Nel video, pubblicato dalla stessa presentatrice, Mammucari è senza maglietta, munito di sguardo simil-sexy e invita la sua preda a fare l'affare: "Ok Barbara d'Urso, mi faccio vedere nudo - dice - Spendi questi diecimila euro e beccate sto fusto. Siccome mi corteggi, spendi questi 10 sacchi: guarda che addome!"

Siamo certi sia solo l'inizio. Preparate i pop corn.