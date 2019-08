Teresa Langella, la rivelazione sugli attacchi di panico: "Correvo in ospedale, era terribile"

"Ho sofferto di ansia e ogni tanto torna", Teresa Langella risponde a cuore aperto su Instagram ai follower che le chiedono del suo passato. L'ex tronista parla nelle ig stories di un periodo molto difficile della sua vita, fortunatamente superato, in cui soffriva di attacci di panico. Il ricordo di certi momenti, però, è ancora vivo: "In passato quasi due volte al mese correvo in ospedale urlando ai miei genitori che non ce l'avrei fatta. Assurdo, era terribile".

"Il cuore andava a mille - racconta - respiravo a malapena ed era come se il sangue nelle vene scorresse a una velocità tale da avere solo pochi secondi di vita". La decisione di affrontare il problema l'ha presa spronata dal suo medico: "Un giorno il dottore mi disse: 'Vuoi ancora continuare così? Rischiando davvero che ti venga un malore?'. Ricordo ancora le mie parole, sempre le stesse: 'Ma non sono io, è la mia testa'. Ecco, la risposta era tutta lì". E anche la soluzione.

Grande affetto da parte dei follower e qualcuno le confida di soffrire dello stesso disturbo. "Tesoro mio - risponde Teresa - allontana dalla tua vita tutto ciò che ti porta al malessere, che fa male. Vivi di persone, azioni, cose che ti fanno solo che bene. E quando senti che sta tornando, ovunque tu sia, cambia luogo, passeggia e dì a gran voce il tuo nome e poi ripeti: 'Sto bene, sono io quella forte'".