Il nome del terzo royal baby rivelato (per errore) sul sito ufficiale?

UPDATE h. 12:04: Poco dopo 'il giallo' sull'ipotizzata scelta del nome di Albert, è arrivato l'annuncio ufficiale: il terzo figlio di William e Kate si chiama Louis Arthur Charles: qui tutti i dettagli.

In attesa che una comunicazione ufficiale renda noto al mondo il nome del terzo figlio di William e Kate, nato lunedì 23 aprile nella clinica St. Mary di Londra, cresce il sospetto che la royal family britannica abbia involontariamente svelato un importante indizio sulla scelta ancora fortemente top secret.

Mentre i bookmakers azzardano i nomi più probabili per il royal baby, sul sito di Kensington Palace è comparso il dettaglio che indica il nome di ‘Albert’ come quello prescelto, nome del marito della regina Vittoria e anche il terzo nome di Henry, dopo Charles, e secondo di Andrea.

Inserendo nella url "prince-albert" dopo https://www.royal.uk compare, infatti, una pagina con la dicitura "accesso negato", avviso che non compare se al posto di quel nome se ne digita qualsiasi altro (in quel caso, la scritta risulta molto più semplicemente, "pagina non trovata").

Che sia quindi Albert il nome del bebè?

Come potrebbe chiamarsi il terzo royal baby

Dopo le scommesse sul sesso del nascituro, gelosamente custodito fino ad oggi, i bookmaker si stanno scatenando sul come si chiamerà. Arthur, Albert e James sono le tre ipotesi più papabili per il bebè. Tra i nomi più gettonati c'è anche Jack, nome che William si è lasciato casualmente sfuggire durante una partita dell'Aston Villa, la sua squadra del cuore, vinta grazie a un gol di Jack Grealish.

Mentre mamma Kate si occupa del neonato e degli altri due figli, George e Charlotte, William è tornato ai suoi impegni ufficiali. Alla commemorazione dell'Anzac Day a Westminster Abbey ha fatto sapere che il bambino sta bene e finora sta dormendo abbastanza.

Secondo la legge inglese hanno 42 giorni di tempo a disposizione per scegliere (e registrare) il nome del nascituro.