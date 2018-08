"Il figlio di Tina bocciato, lei gli regala un iPhone": bufera in rete

Se la tv entra nelle case degli italiani, i social permettono agli italiani di entrare nelle case dei vip. E' il caso dell'ultima polemica nata intorno a Tina Cipollari, opinionista di 'Uomini e donne', messa alla berlina dalla rete dopo che avrebbe regalato un costosissimo iPhone X al figlio Francesco nonostante la bocciatura. Un episodio smentito dal bambino stesso, che però ha fatto in tempo ad aizzare migliaia di haters.

Ma andiamo con ordine. Come riporta 'Il Messaggero', alcuni giorni fa, il piccolo Francesco, secondogenito della vamp di Canale 5 e dell'hairstylist Chicco Nalli, avrebbe raccontato del preziosissimo dono del valore di 1000 euro che mamma le avrebbe fatto per il compleanno. Immediata la reazione degli attentissimi follower, immancabilmente memori della mancata promozione in seconda media del pargolo. "Mio padre mi avrebbe mandato in esterna con un calcio", ha tuonato qualcuno. "Non capisco le polemiche. Chi non ha mai ricevuto un iphone per dopo essere stato bocciato in prima media e, soprattutto, chi non è mai stato bocciato in prima media", aggiunge qualcun altro.

Una bufera durata qualche ora, fino all'ultimo messaggio postato dal povero Francesco qualche minuto fa. A chi, infatti, gli ha chiesto se avesse davvero ricevuto lo smartphone, il ragazzino ha risposto sconsolato: "No, era uno scherzo. Ero ironico". Ora, finalmente, quanti si stavano preoccupando della educazione del piccolo, possono continuare la loro missione altrove. Via smartphone.