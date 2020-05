Tina Cipollari, due mesi senza il compagno: "Ci sentiamo al telefono"

Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara sono abituati alla distanza. Lei vive a Roma con i tre figli - avuti dall'ex marito Kiko Nalli - lui a Firenze, dove ha un ristorante, ma il weekend lo trascorrono sempre insieme. O almeno, lo trascorrevano fino a prima dell'emergenza coronavirus. Da quasi due mesi, invece, si sentono solo per telefono, come ha fatto sapere l'opinionista di 'Uomini e Donne' al settimanale Nuovo: "Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante. Avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia".

La mancanza si fa sentire, anche se i ragazzi le danno da fare: "Trascorro le giornate insieme ai miei figli adolescenti e devo ammettere che non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno. L'unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate". Adesso è più serena e si è quasi abituata a questa nuova quotidianità, ma all'inizio è stata dura: "Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi. Adesso gradualmente mi sto abituando, anche se mi auguro che finisca al più presto. Mi manca la libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene, primi fra tutti i miei fratelli".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo è iniziata la nuova avventura con 'Uomini e Donne' ai tempi del Covid, dove la vediamo ancora agguerritissima nei confronti di Gemma. La quarantena non le ha certamente placato i bollenti spiriti.