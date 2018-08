Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato: il commento dell’ex marito Chicco Nalli

Il matrimonio tra Tina Cipollari e Chicco Nalli è definitivamente finito.

L'opinionista di Uomini e Donne ha un nuovo fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo, e oggi per la prima volta l’hair stylist padre dei suoi tre figli Mattias, Francesco e Gianluca, ha commentato la relazione della ex moglie con cui ha mantenuto un ottimo rapporto.

“Io le auguro tutto il bene del mondo perché si merita una persona d’oro al suo fianco”, ha detto l’esperto di bellezza al settimanale Mio: “Personalmente quest’uomo non lo conosco ma se quello che dicono è reale, ben venga per lei perché un futuro da soli non se lo augura nessuno. Soprattutto spero che questa persona sia adatta a lei, anzi, ne sono sicuro perché Tina non sceglierebbe mai un uomo qualunque”.

Il rapporto tra Chicco Nalli e Tina Cipollari dopo il matrimonio

I due si sono detti addio senza rancore e le parole che Chicco Nalli ha rivolto alla madre dei suoi figli lo dimostrano.

“Oltretutto, se al suo fianco c’è una brava persona, gioverà anche ai miei figli”, ha affermato a proposito della nuova relazione di Tina: “Io non metto certi muri perché è reale che l’amore tra di noi si finito ed è giusto che lei si crei una nuova situazione sentimentale. Siamo due passionali, non riusciamo a stare troppo tempo da soli”.

Per amore dei loro ragazzi i due continuano a vedersi, ma tra loro non c’è nessun ritorno di fiamma: solo stima, affetto e profondo rispetto.

“In quasi venti anni insieme, Tina mi ha insegnato il 50% della vita perché lei è una sapiente, intelligente, una che conosce il mondo e poi… è forte, non ha paura del destino, del futuro, di niente”, ha aggiunto ancora Chcco: “Mi ha insegnato tante cose e mi ha liberato da molte paure. Lei mi ha fatto capire che con la volontà, la forza e il rispetto si può ottenere tutto, andando avanti”.