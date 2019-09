Tina Cipollari scatenata col fidanzato al concerto (FOTO)

Firenze è ormai una seconda casa per Tina Cipollari, che appena può vola in Toscana per raggiungere il fidanzato Vincenzo Ferrara, proprietario della famosa Osteria del Porcellino. Ed è quanto accaduto anche in questo ultimo fine settimana, con l'opinionista di 'Uomini e Donne' che si è immortalata nel locale del compagno in occasione del concerto dei Cugini di Campagna.

Esuberante dentro e fuori la televisione, Tina ha cantanto a squarciagola 'Anima Mia' e le altre hit della band icona degli anni Settanta. Con lei al tavolo, appunto, il suo Vincenzo ed altri amici, tra cui Giuseppe Di Tommaso, inviato della Vita in Diretta, che ha pubblicato su Instagram un video in cui la vamp di Canale 5 si mostra scatenatissima.

Dopo il concerto, poi, è stata la volta delle foto con le star nel backstage. Ed ecco dunque Tina che abbraccia Ivano Michetti, Silvano Michetti, Tiziano Leonardi e Daniel Colangeli, attuali componenti del gruppo musicale.

La storia d'amore tra Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo Ferrara

Le immagini parlano chiaro. Tina è radiosa e la storia d'amore con Vincenzo prosegue a gonfie vele. Dopo la separazione di lei dall'ex marito Kiko Nalli (da cui ha avuo i figli Mattias, Francesco e Gianluca), la coppia ha ufficializzato la relazione un anno e mezzo fa. Lui, estraneo al mondo dello spettacolo, ha tre anni in meno di lei ed è un ristoratore. Una curiosità? Anche Kikò, parrucchiere ed ex gieffino, ha "approvato" il nuovo compagno dell'ex moglie: "Lo conosco poco", ha affermato "Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente".