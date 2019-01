Tina Kunakey è incinta: Vincent Cassel sarà papà per la terza volta

Prima le indiscrezioni, poi la conferma con il "pancino" che ormai non si può più nascondere: Tina Kunakey, la modella moglie di Vincent Cassel, ha postato su Instagram una foto che parla chiaro: nuda su una spiaggia brasiliana, la modella si mostra sorridente con la pancia bene in vista (e un sombrero a corprirle il seno) e l'hashtag #andifyoudontknownowyouknow, cioè: "Se lo non sapevi ora lo sai".

Vincent Cassel di nuovo papà: Tina Kunakey è incinta

Anche Cassel ha pubblicato su Instagram un video insieme alla sposa, nel quale bacia la pancia di Tina Kunakey.

Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono sposati la scorsa estate nella cittadina francese di Bidart, vicino Biarritz. Tra di loro c'è una differenza di 31 anni, ma come disse lui in un'intervista a Vanity Fair, "non puoi scegliere di chi innamorarti".

L'attore francese è già padre di due bambine, Deva e Léonie, avute dall'ex moglie Monica Bellucci.