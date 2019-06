Il nuovo look di Tish spiazza tutti: la trasformazione dopo 'Amici'

Ci ha abituato da sempre ai look eccentrici Tish, ma stavolta la cantante di 'Amici' ha sposato ancora un po' più avanti l'asticella della trasgressione, abbassando di qualche gradazione la tinta di rosso che caratterizza il suo hairstyle. Il risultato? Una testa rosso fuoco che fa impazzire fan.

Il nuovo look di Tish

Tish (nome d’arte di Tijana Boric) ha pubblicato su Instagram una foto del rinnovato look. A cambiare è anche il make up: oltre ai tradizionali pallini di eye liner disegnati sulla sommità delle guance, la ragazza indossa un eccentrico rossetto verde, che esalta il nuovo colore di capelli. Non c'è traccia di trucco, invece, sugli occhi, lasciati completamente nude. Piovono complimenti sulla bacheca dell'artista di origine serba.

Chi è Tish di Amici

Diciotto anni, nata nella Repubblica Serba, è cantante e musicista. Poliglotta (parla 5 lingue), fa musica da quando ha 4 anni. Suona pianoforte, violino, viola, chitarra e ukulele. Ha cominciato a studiare canto da tre anni. Non si mostra mai a nessuno senza i due puntini neri che si disegna tutti i giorni sul volto con l’eyeliner. A caratterizzare il suo percorso ad 'Amici' è stata la rivalità con la collega Giordana Angi. Chi, invece, ha sempre spezzato una lancia in suo favore, è stato il professore Rudy Zerbi, entusiasta del suo talento. E' arrivata in semifinale nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.