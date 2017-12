Tiziano Ferro canta Ed Sheeran per Natale, il video di auguri è un successo

Consueti auguri di Tiziano Ferro per Natale. Il cantautore di Latina anche quest’anno ha voluto salutare tutti i suoi fan e rivolgere loro gli auguri di Natale intonando una canzone per il “PYJAMAS XMAS KARAOKE” dalla sua cameretta. E il brano scelto dai fan quest’anno per l’ormai tradizionale appuntamento delle feste è stato “Perfect” di Ed Sheeran .

A poco più di 24 ore dalla pubblicazione del video sulla sua pagina Facebook, sono state quasi 13mila le condivisioni e 31mila i commenti. “PYJAMAS XMAS KARAOKE - SORE THROAT EDITION! Non è stato facile ma il mal di gola non mi ha fermato! GraZie per aver scelto questa meravigliosa canzone.You voted: you got it!Auguri! Merry Xmas Feliz Navidad Tiziano”: è il messaggio che l'artista ha lasciato per i fan su Facebook.

Leggi la notizia su LatinaToday.it