Tiziano Ferro, un figlio dopo le nozze? "Victor è pronto"

E' al settimo cielo Tiziano Ferro, fresco di nozze con il compagno Victor Allen. I due si sono uniti civilmente dopo tre anni d'amore (segretissimo) e solo ora il cantante svela i dettagli in esclusiva a Vanity Fair. La proposta di Victor il giorno del suo compleanno, la doppia cerimonia, prima a Los Angeles - dove vivono - poi a Sabaudia, la felicità che è tornata a bussare alla porta e la voglia di allargare la famiglia.

Quello di diventare padre è il desiderio più grande di Tiziano Ferro e questo sembra proprio il momento giusto. "Victor era spaventato all'idea - ha spiegato al settimanale -. Poi però mi ha detto: 'Per te, e con te per la prima volta nella mia vita, sarei pronto a diventare genitore'".

E' un grande amore il loro ed entrambi sentivano l'esigenza di metterlo nero su bianco, anche se a fare il primo passo non è stato il cantante di Latina: "Il giorno del mio compleanno, mi chiede se gli faccio quello che lui chiama il 'novio coffee', una bevanda di mia invenzione a base di caffè alla nocciola, dolcificante e panna alla cannella - ha raccontato -. Una cosa imbevibile che piace solo a lui. Io penso: che palle, è il mio compleanno e devo farti il caffè? Comunque lo faccio. Lui intanto mi dice: 'Ho preso due tazze, le ho fatte incidere'... Io sempre più scazzato ne prendo una su cui c'è scritto 'amore' in italiano. Lui: 'Guarda anche l'altra'. La prendo in mano e comincio a leggere, è in italiano, c'è scritto: vuoi sposar... Mi giro prima di finire, Victor è in ginocchio, con un pacchettino di Tiffany in mano. Ho perso totalmente il controllo di me stesso. Ricordo solo le mie spalle che sobbalzano: ho pianto per venti minuti senza riuscire a dire una parola. Comunque andrà la nostra storia, Victor sarà l'unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia".

E' stato Victor a fargli cambiare idea sul matrimonio: "Se l'essere umano, da quando è su questa terra, celebra le unioni, un motivo c'è. L'amore ha senso nella misura in cui lo puoi condividere con gli altri, diversamente perde colore. E l'ingresso di una persona nella tua famiglia non è una cosa da poco: merita rispetto. Dobbiamo ricordarcelo quando parliamo dei diritti di tutti. E poi dobbiamo essere intelligenti e ricordarci che viviamo in un mondo che è anche fatto di burocrazie: mettere nero su bianco un rapporto in certi casi può fare la differenza".