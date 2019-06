Tiziano Ferro, la foto da bambino fa il pieno di like

Un commovente tuffo nel passato per Tiziano Ferro, che su Instagram ha condiviso una vecchia foto in cui tiene tra le braccia Flavio, il fratello minore. "Uno dei miei ricordi più belli - scrive il cantautore di Latina - Flavio è nato".

Boom di like per questo bellissimo scatto tirato fuori dalla scatola dei ricordi. Tiziano Ferro è molto legato a suo fratello, più piccolo di 11 anni (è nato nel 1999), a cui ha dedicato una canzone, 'Mio fratello' appunto. "Un gap di anni così grande non rende semplice l'avvicinamento - aveva dichiarato tempo fa in un'intervista - Però io l'ho visto nascere, l'ho visto crescere, quindi c'è stato un atteggiamento da genitore all'inizio, perché lui chiaramente mi ha sempre ascoltato come grande punto di riferimento, magari mentre i miei genitori lo sgridavano e lui tendeva a non ascoltarli se lo sgridavo io ascoltava un po' di più. Adesso ormai il rapporto è paritario, anzi sono io quello più piccolo, lui ha la patente, la fidanzata, io invece ancora sconclusionato".

E chissà se nel nuovo album di Tiziano Ferro, 'Accetto Miracoli' - in uscita a novembre, ci sarà un altro brano che parla del suo Flavio.