Tiziano Ferro paparazzato con il marito, il commento sui social: “Metti il maglione da scemo e ti fanno le foto”

Sui social Tiziano Ferro ha commentato il servizio fotografico che lo ha visto sorridente protagonista insieme al marito Victor Allen durante il suo soggiorno a Latina nel periodo delle feste appena trascorse. I paparazzi del settimanale Chi hanno immortalato la coppia a passeggio per la città d’origine del cantante, beccato con indosso un divertente maglione natalizio decisamente diverso dal look con cui i suoi fan sono abituati a vederlo.

“Ovviamente il giorno in cui ti metti il maglione da scemo, ti fanno le foto i paparazzi”, ha scritto Tiziano Ferro a corredo degli scatti pubblicati dal magazine che ha riportato i dettagli sulla prima vacanza da sposati dei due trascorsa insieme alla famiglia di lui. L’osservazione divertita ha suscitato la reazione dei follower, pronti a soffermarsi, più che sul look fuori dalle righe così esibito, sulla bellezza della coppia: “Sprizzate gioia e amore tu e Victor”, ha scritto qualcuno. E, in effetti, la serenità sui loro volti spicca molto più di un opinabile maglione a tema…

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen in vacanza dai suoceri a Latina

Il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva le immagini che mostrano la coppia sorridente a passeggio per le vie di Latina dove vive da sempre la famiglia Ferro e dove i due hanno dormito per la prima volta. Tra suoceri e genero, in effetti, è stato amore a prima vista, come lo stesso cantautore aveva raccontato, e ora l’idea di pensare a una casa in Italia e anche di allargare la famiglia, si fa progetto avanzato dalle voci che riguardano la coppia.

Terminate le feste, i coniugi si sono separati: Victor è tornato in California, mentre Tiziano è rimasto in Italia per il 70° Festival di Sanremo, dove sarà ospite di Amadeus tutte le sere. Inoltre, un documentario sulla sua vita e un lungo tour che lo porterà in giro per gli stadi di tutta Italia affollano l’agenda del cantante che sta vivendo un periodo pieno di soddisfazioni professionali, ma anche e soprattutto sentimentali.