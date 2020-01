Tiziano Ferro e il marito Victor Allen in vacanza dai suoceri a Latina |FOTO

Prime vacanze natalizie da sposati per Tiziano Ferro e Victor Allen che insieme le hanno trascorse a Latina in compagnia di papà Sergio, di mamma Giuliana e del fratello minore Flavio. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva le immagini che vedono la coppia sorridente a passeggio per le vie della città dove vive da sempre la famiglia Ferro e dove i due hanno dormito per la prima volta. Tutti sotto lo stesso tetto e niente hotel, assicurano i beninformati.

Del resto, tra suoceri e genero è stato amore a prima vista, come lo stesso cantautore aveva raccontato, e ora si parla di una casa in Italia, ma anche dell’idea di allargare la famiglia.

Terminate le feste, però, i coniugi si sono separati: Victor è tornato in California, mentre Tiziano è rimasto in Italia per il 70° Festival di Sanremo, dove sarà ospite di Amadeus tutte le sere. Inoltre, un documentario sulla sua vita e un lungo tour che lo porterà in giro per gli stadi di tutta Italia affollano l’agenda del cantante che sta vivendo un periodo pieno di soddisfazioni professionali, ma anche e soprattutto sentimentali.

Tiziano Ferro e la proposta di matrimonio di Victor Allen

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati a luglio scorso. Durante una recente intervista a ‘Domenica In’ il cantante ha ricordato con emozione la proposta di matrimonio del compagno, arrivata nel giorno del suo 39esimo compleanno dopo tre anni di fidanzamento: “Il giorno del mio compleanno lui è venuto a casa mia, non vivevamo ancora insieme. Mi chiese di fargli un caffè e mi disse mi metterlo nelle tazze che lui aveva comprato su cui era inciso qualcosa: su una ‘Amore’ e sull’altra ‘Mi vuoi sposare?’ in inglese”.

“Non ho fatto in tempo a girarmi che lui era già in ginocchio con l’anello”, ha confidato commosso: “Io non so come andrà questa relazione, spero bene, perché sono felicissimo, ma quello che mi ha dato in quel momento rimarrà per sempre. E’ stata un’emozione e un senso di sorpresa che non ricordavo dai Natale di bambino quando ricevevo esattamente ciò che volevo… Un’innocenza e uno stupore reale. E’ un privilegio di cui tratterrò l’emozione per sempre”.