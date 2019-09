Tiziano Ferro papà? I fan in delirio e il cantante risponde sui social

A lanciare per primo la notizia era stato il (sempre informatissimo) giornalista Alberto Dandolo su Oggi. "In quel di Los Angeles gira voce che Tiziano Ferro e il neo marito Victor Allen siano in procinto di allargare la famiglia - si leggeva sul settimanale - A quando il lieto evento? Ah, saperlo...". Parole che avevano scatenato da subito l'entusiasmo dei fan, felici all'idea che il cantante potesse finalmente realizzare il suo (mai celato) desiderio di diventare papà. Oggi però arriva la smentita di Tiziano, che bolla tutto come una fake news.

Tiziano Ferro papà?

Nel pomeriggio di ieri la smentita del cantante: "Non stiamo per diventare papà", scrive in una Instagram Stories. E in ben tre lingue: italiano, spagnolo ed inglese, proprio affinché la notizia raggiunga il suo vasto pubblico internazionale. Poco dopo, però, sente di dover dare una ulteriore precisazione, quasi a volter sottolineare che l'intenzione c'è, ma non è ancora arrivato il momento giusto: "Nessun bimbo in arrivo - scrive ancoa - E basta! Quando e se sarà lo dirò io nei miei canali ufficiali"

Del resto, proprio qualche settimana fa, Ferro dichiarava che il marito è pronto a metter su famiglia: "Victor era spaventato all'idea - ha spiegato a Vanity Fair - Poi però mi ha detto: 'Per te, e con te per la prima volta nella mia vita, sarei pronto a diventare genitore'". Forse insomma è solo questione di tempo.

Per ora i due si godono la convivenza oltreoceano, dove vivono dopo l'unione civile (segretissima) celebrata a Sabaudia il 14 luglio scorso come coronamento di tre anni d'amore. E Tiziano si gode anche il successo della sua ultima canzone 'Accetto miracoli' che, uscita la scorsa settimana, è già in testa alle classifiche.