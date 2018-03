Tiziano Ferro "papà", la foto impazza sui social ma il management smentisce: "Non è suo"

E' bastata una foto con un bebè in braccio, il suo sorriso e quel commento: "La meraviglia assoluta". Nel giro di pochi minuti la notizia della presunta paternità di Tiziano Ferro è impazzata sul web e il post del cantante ha raggiunto migliaia di like e commenti pieni di affetto e gioia per quel figlio tanto desiderato.

Falso allarme, o almeno così pare. Il bambino, o bambina, che stringe con la manina le dita di Tiziano Ferro non sarebbe suo. Lo ha fatto sapere il management dell'artista a Radio Italia, che ha smentito la notizia sul sito, anche se sul web in molti sostengono il contrario.

Il lieto evento però potrebbe essere soltanto rimandato. Il cantante, infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di paternità e più volte ha ribadito di volere un figlio entro i 40 anni anche senza un compagno. "Frequento incontri per aspiranti genitori - aveva raccontato a Vanity Fair durante uno delle sue frequenti permanenze negli Stati Uniti - Mi sono reso conto che c'è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero".