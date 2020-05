Tomaso Trussardi fattorino per il suo ristorante

In un momento di emergenza come questo chi ha un'attività commerciale deve rimboccarsi le maniche. Lo sa bene Tomaso Trussardi, che oltre ad essere l'amministratore delegato della maison di famiglia, da qualche anno veste anche i panni del ristoratore. Il suo locale è uno dei più rinomati e chic di Milano, ma il lockdown si è fatto comunque sentire e adesso, per ripartire, si affida al servizio delivery.

Menù di pesce, carne, pizza e hamburger, per tutti i gusti - e i prezzi - e poi, ciliegina sulla torta, il fattorino. A consegnare i prelibati piatti a casa dei clienti è Tomaso Trussardi in persona, come mostra sul suo profilo Instagram. Nonostante l'abbigliamento casual, guanti e mascherina, l'imprenditore non passa inosservato e basta a non far sentire la mancanza del dessert.

"Ho lavorato anche il primo maggio - ha dichiarato al settimale Chi - Lo faccio da imprenditore perché ognuno di noi deve sfruttare al meglio quello che ci offrono anche se è 'poco' a causa di questa terribile pandemia. Se il futuro sarà il delivery e il take away dobbiamo essere pronti. O sarà il collasso. Bisogna pedalare e rialzarsi".