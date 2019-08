Tommaso Zorzi aggredito a Milano da una donna: "Mi ha dato del fr***"

Una mattinata da cancellare per Tommaso Zorzi. L'ex concorrente di Pechino Express è stato aggredito da una donna a Milano, mentre passeggiava in zona Buenos Aires.

Un'aggressione omofoba, come spiega Zorzi su Instagram: "Stavo camminando per strada quando una donna, dopo avermi riconosciuto, ha iniziato a insultarmi dandomi del frocio. Ho avuto la prontezza di riprenderla e ho tanta voglia di farle fare una bella figura di merda".

Nel video pubblicato, infatti, si vede questa giovane donna che lo colpisce con la borsa e se ne va infastidita (dopo averlo insultato, come ha raccontato appunto Tommaso Zorzi). Tanti i messaggi di solidarietà, tra cui diversi vip increduli, come Benedetta Mazza, Taylor Mega e molti altri. Eppure è tutto vero, purtroppo.

Una denuncia social che l'autore mediaset Gabriele Parpiglia, amico di Zorzi, invita a trasferire alla polizia: "Allarga il messaggio: l'hai ripresa per sputtanarla (giusto, ok) ma anche perché questo non deve accadere a nessun altro. A nessuno! Oggi è una borsetta domani magari una pietra o una chiave in un occhio o chissà. Che la @poliziadistato_officialpage o quella postale possano rintracciarla e segnalarla o convocarla e fare qualcosa".