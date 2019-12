Tommaso Zorzi su Instagram, foto assieme al suo nuovo amore. Ecco chi è

Tommaso Zorzi con un bacio appassionato, davanti all'albero di Natale, presenta il suo nuovo fidanzato ai suoi oltre 500 mila followers su Instagram. Lo fa pubblicando uno scatto corredato da un ironico commento: "Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te". Il riferimento al tormentone del momento con la parodia del discorso di Giorgia Meloni è chiarissimo.

Chi è il nuovo amore di Tommaso Zorzi

Il giovane influencer milanese, ex star del reality Riccanza, annuncia la sua nuova storia d'amore con Armando Condemi, su Instagram conosciuto come Wonder armo. Di lui non si sa molto tranne che vive a Milano ed è un designer. Dopo gli studi all’Istituto Europeo di Design ha iniziato a lavorare come Store Manager per Vic Matié. Oggi lavora come Senior Sales Assistant per Tory Burch.

La foto ha raggiunto in pochissime ore quasi 200 mila like, tra questi quello di Paola Caruso e di Serena Enardu. Non poteva mancare il commento della sua amica del cuore Aurora Ramazzotti che scrive scherzosamente: "Se ce l'ha fatta Tommaso Zorzi ce la può fare chiuque".