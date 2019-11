Totti-Blasi, weekend a Londra distruttivo: che sonno in aereo

Non hanno badato a orari e impegni genitoriali Francesco Totti e Ilary Blasi a Londra. La coppia si è concessa un divertente weekend con gli amici, senza figli al seguito, in cui tornare "ragazzi". E ci sono riusciti.

Passeggiate in libertà, serate in discoteca, goliardate e scherzi in casa, nel cuore della notte: è stato un viaggio breve ma spassoso. Francesco e Ilary, però, non sono più abituati a fare le ore piccole e al ritorno, in aereo, si abbandonano a un sonno ristoratore, immortalato da uno degli amici e finito sui social.

La conduttrice crolla, neanche il tempo di decollare, mentre Totti prova a restare vigile per controllare la situazione. Con un gruppo di amici così, più che un viaggio sembra una gita scolastica...