Totti-Blasi a sorpresa sulla spiaggia di Ischia, il bagnino gli dà un passaggio col pattino | Esclusiva Today

"Ma sono Totti e Ilary Blasi quelli?". Le voci serpeggiate martedì pomeriggio sulla spiaggia delle terme di Negombo, a Ischia, si sono trasformate in realtà nel giro di pochi minuti e decine di bagnanti hanno visto materializzarsi davanti agli occhi proprio l'ex capitano della Roma e consorte. Francesco e Ilary, in vacanza in barca tra Capri e la Costiera Amalfitana, hanno fatto una puntatina nel famoso parco termale ischitano arrivando direttamente via mare, come ha raccontato uno dei presenti a Today.

Sorpresi nel vederli sbarcare sul bagnasciuga, gli altri turisti li hanno circondati per video e selfie di rito a cui i due non si sono sottratti. Una bella passeggiata nel rigoglioso parco, poi via sullo yacht... Come? Col pattino. Il bagnino, infatti - ancora incredulo -, gli ha dato un passaggio fino alla boa, dove era ancorato il tender con cui sono tornati in barca.

Scena insolita e divertente, come nel dna della coppia, che si sta concedendo qualche giorno di romanticismo senza i tre figli. Bagni di sole e coccole al largo, relax e passeggiate al tramonto sulla terraferma: la lunga estate di Francesco e Ilary inizia alla grande, soli soletti, ma tra poco si torna a Sabaudia per le vacanza formato famiglia. E chissà che non si allarghi proprio quest'anno...