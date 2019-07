Totti-Blasi, vacanza da casalinghi a Sabaudia: lei fa il bucato, lui spazza

D'estate per Francesco Totti e Ilary Blasi la parola d'ordine è 'normalità'. Dopo una piccola fuga a Ibiza, i due - con figli al seguito - stanno trascorrendo come ogni anno le vacanze a Sabaudia. Qui sono di casa e non è difficile incontrarli in spiaggia, in fila al bar per il pranzo o a fare la spesa.

E' Ilary di solito che va al supermercato, in bicicletta, mentre Francesco si occupa di Isabel, la figlia più piccola. A casa, invece, niente domestici. I due si dividono i compiti e sui social si prendono in giro pubblicando scatti rubati a vicenda: la conduttrice alle prese con il bucato (e non poco, visto che sono in 5), mentre l'ex numero 10 giallorosso si impegna nella pulizia del patio, rigorosamente con scopa e paletta.

Altro che vizi da star! Francesco e Ilary in vacanza sono due genitori alle prese con figli e pulizie, come tutti. Proprio per questo sono così amati, per la loro grande semplicità.