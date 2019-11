Totti dolce papà: il messaggio (con dedica musicale) al figlio Cristian

Insieme a tavola, in palestra, sul divano, allo stadio e anche in gelateria: Francesco Totti sceglie cinque scatti della vita quotidiana con il figlio Cristian per festeggiare sui social il compleanno del suo primogenito che oggi, 6 novembre, compie 14 anni. Ad accompagnare le immagini che scorrono in sequenza nelle storie Instagram dell’ex Capitano è il brano ‘Piccola stella’ di Ultimo, sintesi musicale dell’amore per il suo bambino che cresce: “Questo tempo trascorso non ne è mai abbastanza, te che dei miei occhi ne sei la sostanza”, si sente cantare nell’audio che rimarca il rapporto tra padre e figlio.

E i due sono anche protagonisti di un’altra foto, scelta da Totti per affiancare il pensiero per Cristian: “Stai crescendo in fretta! Buon compleanno amore mio”, si legge a margine del post, indirizzo virtuale a cui sono arrivati numerosi gli auguri di amici e fan per il ragazzo sempre più somigliante al suo papà.

Ilary Blasi, il post social per il compleanno di Cristian

In un giorno così speciale non poteva certo mancare anche il pensiero di mamma Ilary Blasi che pure al suo Cristian ha dedicato un post su Instagram con la promessa più dolce di tutte e una foto che li ritrae insieme, l’una alle spalle dell’altro: “Con te sempre. Ti amo”, ha scritto la showgirl al figlio che il 6 novembre 2005 la rendeva mamma per la prima volta. Dopo di lui ad arricchire la splendida famiglia Totti sono arrivate Chanel (12 anni) e Isabel (3 anni).

(Di seguito le storie Instagram di Francesco Totti)