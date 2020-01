Totti-Favino, il tuffo in piscina abbracciati a Capodanno

Resort alle Maldive: #Totti festeggia il #Capodanno con un tuffo in piscina insieme a #Favino 😂🎆🎇 @pfavino @Totti #ASRoma pic.twitter.com/9xxn7maEsU

Abbracciati, il loro tuffo - finito sui social - è da boom di like .

Due campioni alle Maldive, uno del campo da calcio e l'altro del cinema. Francesco Totti e Pierfrancesco Favino , in vacanza con le rispettive famiglie , si sono ritrovati nello stesso resort e hanno trascorso insieme la notte di Capodanno.

Guarda anche

Francesco Totti ospite a C'è posta per te diverte il pubblico con una sorpresa a tre ragazzi affetti dalla sindrome di Down. Il grande cuore del Capitano non delude mai