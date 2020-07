Totti papà innamorato, Isabel nuota da sola: "Ormai sei grande"

"Com'è bello il mondo insieme a te", è questa la canzone che Francesco Totti dedica alla figlia Isabel - fotocopia della mamma Ilary Blasi - mentre si tuffa nella piscina della loro villa di Sabaudia, dove da anni trascorrono le vacanze estive. Tra le storie Instagram dell'ex calciatore il primo bagno in solitaria della bambina, che quest'anno nuota senza braccioli.

"Ormai sei grande" le dice con tenerezza il papà mentre lei sguazza in acqua felice. Biondissima, occhi azzurri e un viso che sembra disegnato, la bambina - che a marzo ha compiuto 4 anni - è il punto debole del 'Pupone'. A Sabaudia ci sono anche Cristian e Chanel, i figli più grandi - restii agli smartphone dei genitori - mentre non è ancora arrivata Ilary, a Roma per impegni di lavoro.

Nessun problema. A casa ci pensa Totti, che se in campo era un campione, anche in famiglia non scherza.