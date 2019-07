Francesco Totti in fila per l'insalata di riso, la foto è virale

Se Balotelli fa il giro dei social per aver messo in palio 2 mila euro a chi si buttava con lo scooter in mare (scommessa persa e pagata), Francesco Totti diventa virale per molto meno. In vacanza a Sabaudia con la famiglia, l'ex capitano giallorosso è stato paparazzato dalla giornalista Maria Latella mentre era in fila per comprare un'insalata di riso al bar della spiaggia.

Un gesto normalissimo, che diventa insolito quando a farlo è uno dei campioni più amati. Abituati ai vizi dei vip, vedere Totti mentre aspetta il suo turno tra le gente comune è una bella lezione di normalità. "La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata" commenta la giornalista su Twitter e sono in tanti a farle eco, condividendo la foto e apprezzando la grande umanità dell'ex numero 10 della Roma.

La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che e' anche una persona ben educata. #francescototti in fila per l'insalata riso a #LaSpiaggia #Sabaudia #carbonelli pic.twitter.com/10L4FfFWl9 — Maria Latella (@MariaLatella) 6 luglio 2019

Francesco Totti a Sabaudia è di casa. Qui lo sportivo trascorre gran parte delle vacanze estive con la moglie Ilary Blasi e i loro tre figli. Appena tornati da Ibiza, da qualche giorno i Totti sono nella città delle dune, dove incontrarli non è così difficile. Nessun bodyguard né assistenti, Francesco e Ilary fanno tutto in famiglia, salla spesa alla fila al bar per il pranzo.