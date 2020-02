Totti e Ilary in settimana bianca, assediati dai paparazzi

Salta l'Isola dei Famosi - che secondo alcune indiscrezioni doveva vederla al timone al posto di Alessia Marcuzzi - ma Ilary Blasi non si perde d'animo e approfitta della lunga pausa dal lavoro per godersi una bella settimana bianca in famiglia. Lei e Francesco Totti sono a Madonna di Campiglio con i tre figli a alcuni amici, ma a seguire le loro orme sulle piste da sci ci sono anche i paparazzi, come mostra divertita la coppia in alcune storie su Instagram.

Diciamo che sono anche loro due ad agevolare i fotografi, condividendo quasi ogni momento delle loro giornate ad alta quota: dalle discese ai pranzetti al rifugio, così beccarli sulla perla del Brenta non è poi così difficile. Fortunatamente Ilary e Francesco sono dei gran simpaticoni e davanti ai flash non si innervosiscono, anzi, ci scherzano su. Non solo i paparazzi, ma anche tanti altri turisti, in vacanza come loro, non perdono occasione per chiedere una foto ricordo, sempre gentilmente concessa. Alla faccia dello snobismo da star!