Totti riprende Ilary Blasi con il venditore ambulante, polemica social

La famiglia Totti al completo continua a godersi a pieno il relax estivo, tra mare, sole e momenti di divertimento che l’ex Capitano giallorosso condivide con i numerosi follower. Dopo un soggiorno a Ibiza e Formentera, l’ex Capitano giallorosso sta proseguendo le sue vacanze sul litorale laziale insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel e alla moglie Ilary Blasi, ignara protagonista di un video che sta dividendo gli utenti.

Totti riprende Ilary Blasi che guarda la merce di un venditore ambulante, i fan: “Non sarebbe proprio legalissimo”

A qualche ora dalla foto che lo ha ripreso tranquillamente in fila in un bar di Sabaudia, Francesco Totti è di nuovo tornato al centro delle cronache social per aver postato un breve filmato che mostra la moglie Ilary Blasy intenta a osservare gli oggetti mostrati da un venditore ambulante. Il video è stato ripreso dalla pagina Instagram ‘lanostra.roma’ con una didascalia volta a far notare che il gesto della showgirl sarebbe passibile di sanzione. “Francè non sarebbe proprio legalissimo”, si legge a margine della scena così ripresa, subito commentata dagli utenti divisi tra chi contesta il fatto che Ilary Blasi faccia acquisti da un venditore ambulante e chi, invece, fa notare la semplicità di una famiglia come tante che trascorre una giornata al mare, tra file al bar, relax su una sdraio e canti spensierati in auto.