Totti show al matrimonio della cognata, il video in chiesa è esilarante

"Ilary che stai a fa?", inizia così l'esilarante video di Francesco Totti al matrimonio di sua cognata Silvia. L'ex numero 10 giallorosso è stato coinvolto dal sacerdote durante la cerimonia e non si è tirato indietro, strappando una risata a tutti mentre la moglie riprendeva la scena.

"Il matrimonio può durare tutta la vita? Hai 30 secondi" gli chiede il prete e lui risponde: "Spero che possa durare tutta la vita. Se prendi una decisione del genere è perché la persona che hai al fianco è la persona della tua vita". La risposta non sembra convincere il don, così Totti "la butta in caciara", come si dice a Roma: "E' scherzi a parte? Ma poi io neanche al matrimonio mio ho parlato e parlo oggi?". E in chiesa si ride.