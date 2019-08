Totti, foto di famiglia: segni particolari bellissimi

"Mi adottate?", questo il commento di un follower all'ultima foto pubblicata da Francesco Totti su Instagram, in cui l'ex numero 10 giallorosso è in posa insieme a tutta la famiglia sulla spiaggia di Sabaudia, dove stanno trascorrendo le vacanze estive come ogni anno.

Bermuda e camicia bianca per gli uomini di casa, Francesco e Cristian (primogenito della coppia), mentre Ilary Blasi e le sue Chanel e Isabel, indossano degli abiti molto trendy, sempre in bianco. La conduttrice e la piccola di casa sono davvero due gocce d'acqua, ma la somiglianza fra tutti è evidente. Biondi e bellissimi, i Totti conquistano i social ad ogni scatto.

'Casa Totti', in arrivo la sitcom sulla famiglia di Francesco e Ilary

Sandra e Raimondo dei giorni d'oggi, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno iniziato a girare 'Casa Totti', la sitcom basata sulla loro vita in famiglia. Due puntate zero, che verranno proposte molto probabilmente a Mediaset, in cui la coppia si mette a nudo nella quotidianità. Al momento però non c'è nessuna data, neanche orientativa, di messa in onda.