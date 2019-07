Trapattoni è bisnonno, l'annuncio e la foto con il piccolo: “Una gioia immensa”

Per Giovanni Trapattoni, grandissimo allenatore della nazionale italiana dal 2000 al 2004, la vittoria più bella, più emozionante, è arrivata a 80 anni e si chiama Davide, il suo primo bisnipote nato qualche giorno fa. “Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno!!! Benvenuto Davide” ha scritto ‘Il Trap’ sui social a corredo della foto che lo mostra sorridente, con lo sguardo perso sul neonato fonte di tanta felicità.

Grazie al nipote Riccardo che lo ha guidato alla scoperta dei social network, l'ex ct condivide con i follower ricordi e pensieri attraverso Instagram e Twitter, luogo virtuale in cui sono arrivati anche gli auguri del c.t. Roberto Mancini e di Robbie Keane, ex bomber irlandese.

Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno!!!

Benvenuto Davide❤️ pic.twitter.com/U1hucWqnnk — Giovanni Trapattoni (@giovanni_iltrap) 29 luglio 2019





Trapattoni bisnonno: la foto con il piccolo Davide

“Nonno tu avresti tutte le carte in regola per essere un influencer e diventare virale”, lo aveva incoraggiato il nipote 24enne qualche mese fa. E siccome Giovanni Trapattoni non è certo uno che non coglie le sfide, non si è lasciato certo sfuggire la proposta di approdare sui social: prima è arrivato Instagram, poi YouTube, e infine Twitter e Facebook che raccolgono a migliaia l’esercito di fan del leggendario Trap.