Buon compleanno Tullio!

Tullio De Piscopo è di certo uno tra i più famosi e bravi batteristi italiani di tutti i tempi. E’ nato a Napoli il 24 febbraio del 1946 e fin da giovanissimo ha iniziato a calcare palcoscenici importanti. Non solo come batterista: Tullio De Piscopo si è affermato anche come cantante. Tra tutte le canzoni quella che lo ha reso più famoso è stata “Andamento lento” che ha portato a Sanremo nel 1988.

Tullio De Piscopo nella band di Pino Daniele

E’ stato per lungo tempo batterista della band di Pino Daniele e insieme a lui ha conquistato il pubblico di tutta Italia e non solo. Nel 2008, dopo quasi 30 anni dagli esordi infatti, è tornato a suonare con Pino Daniele, James Senese, Tony Esposito, Rino Zurzolo e Joe Amoruso. Ha ottenuto il premio artistico culturale e musicale ARMANDO GILL nella seconda edizione agosto 2009 a Grottolella in provincia di Avellino.