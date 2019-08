Ultimo ad Amsterdam con gli amici, il commento dell'influencer: "Tutto fatto"

Appena tornato da una romantica vacanza con la fidanzata Federica Lelli - con cui si è ritrovato dopo una crisi che li aveva allontanati per qualche mese, alla vigilia del Festival di Sanremo - Ultimo ha subito rifatto la valigia ed è volato ad Amsterdam insieme agli amici.

Il cantautore sta trascorrendo qualche giorno nella città olandese e i più maliziosi si sono scatenati sui social dopo una foto in primo piano in cui sorride. "Tutto fatto" commenta l'influencer Valentino Bisegna, al quale fanno eco risate e altre osservazioni simili. "Ad Amsterdam è facile sorridere" scrive ironico un altro follower e scorrendo tra i commenti è sempre la stessa solfa.

Nessuna risposta da parte di Ultimo, che continua a godersi la vacanza in compagnia degli amici di sempre. A luglio, sempre con loro, era a Miami e proprio da lì ha fatto sapere in un post quanto è importante per lui continuare a stare accanto alle persone con cui è cresciuto: "Il successo è una condizione, non una meta. Io non vinco solo su un palco. Io vinco a cena con un amico. Anzi, forse come persona è proprio lì che vinco. Mi dispiace vedere che molti in questo ambiente si isolino allontanando le persone che ci sono sempre state, per inseguire questo 'successo' che successo non è. Io mi sento realizzato ora, e non c'è nessuno a chiedermi una foto, nessuno a dirmi che l'ho salvato con la musica, nessuno che mi fa i complimenti. Sto con la gente con cui sono cresciuto, sono realizzato per questo". E dopo la lezione di musica che ha regalato il 5 luglio allo Stadio Olimpico di Roma - dove ha realizzato la sua favola - ecco una bella lezione di umiltà.