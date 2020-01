Ultimo dalla bidella della sua scuola, lei lo bacchetta: "Fai schifo con tutti 'sti tatuaggi"

Le vacanze di Natale sono una bella occasione per trascorrere del tempo in famiglia e ritrovare le persone care. Ne ha approfittato Ultimo, che in questi giorni nella sua San Basilio - quartiere della periferia est di Roma - è andato a far visita ad Angelina, la bidella della scuola che frequentava.

"L'unica che a scuola mi voleva bene - scherza su Instagram il cantautore - Ce l'ho nel cuore". E le storie sono tutte da ridere. "Non mi riprende, guarda come sto", dice la signora Angelina a Niccolò, che divertito la immortala con il telefono tra un abbraccio e l'altro.

"Meno male che sei venuto d'inverno, così non te vedo con tutti quei tatuaggi" continua, servendo l'assist a Ultimo, che si alza la felpa e le mostra tutti i tattoos, anche il dito medio. "E questo per chi è? Mamma mia, fai schifo con tutti 'sti tatuaggi'. Sei più carino pulito... Ma poi che significano?".

Un incontro pieno d'affetto e qualche ramanzina, che ha fatto fare a Ultimo un bel tuffo nel passato.